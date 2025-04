Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Drochtersener Turn- und Mehrzweckhalle

Stade (ots)

In der Zeit zwischen gestern Morgen, 11:00 h und heute Morgen, 08:00 h sind unbekannte Täter in Drochtersen in der Straße "Am Sportplatz" gewaltsam in das Innere der dortigen Dreifach-Turnhalle und der Mehrzweckhalle eingedrungen und haben anschließend im Inneren ebenfalls mehrere Türen aufgebrochen.

Nach dem Betreten der Räume wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht.

Ob und was die Einbrecher erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Sachschaden wird bisher auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell