Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Während der Fahrt den Fahrer getauscht - beide Autoinsassen unter Alkohol am Steuer und ohne Führerschein unterwegs

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Nachmittag gegen kurz vor 12:30 h fiel Polizeibeamten in der Stader Innenstadt ein BMW mit einem Hamburger Kennzeichen auf, das als entwendet zur Fahndung ausgeschrieben war. Mehrere Streifenwagen nahmen die Fahndung nach dem Fahrzeug auf und konnten dieses schließlich an der Hansebrücke erkennen. Der Fahrer fuhr weiter durch die Harsefelder Straße in die Gartenstraße. Dort konnten die dahinterfahrenden Polizeibeamten dann erkennen, wie der Fahrer seien Platz verließ und sich nach hinten begab. Anschließend rutschte der Beifahrer auf den Fahrersitz.

Kurze Zeit fuhr der BMW dabei weiter, ohne dass jemand am Steuer saß. Nach ca. 100 Meter gelang es das Fahrzeug zu stoppen und die beiden Insassen im Alter von34 und 38 Jahren aus Hamburg einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Beide Fahrer wurden zunächst mit zur Dienststelle genommen. Hier stellte sich dann heraus, dass beide unter Alkohol am Steuer unterwegs waren, der eingewechselte Fahrer hatte über 2,4 und der ursprüngliche Fahrer über 1,1 Promille Atemalkoholwert. Zudem waren beide Fahrer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung wegen der Benutzung des entwendeten Kennzeichens und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz weil das Auto nicht zugelassen war, ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell