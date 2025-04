Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter überfällt Stader Bahnhofskiosk, Unbekannter scheitert trotz Einsatz einer Stichwaffe in Buxtehude, Drei Verletzte bei Unfall in Stade, E-Rollerfahrer touchiert Pedelecfahrer und flüchtet

Stade

1. Unbekannter Räuber überfällt Stader Bahnhofskiosk

Am gestrigen Abend gegen kurz nach 18:00 h hat ein bisher unbekannter, maskierter Mann den Kiosk im Stader Bahnhofsgebäude betreten. Er begab sich hinter den Tresen und bedrohte den dort allein anwesenden 22-Jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Aus der Kasse entnahm der Täter dann mehrere hundert Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt. Der Räuber konnte als ca. 165 bis 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Sonnenbrille und eine schwarze OP-Maske. Er sprach Deutsch mit südosteuropäischem Akzent. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb leider zunächst erfolglos. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannter Räuber scheitert trotz Einsatz einer Stichwaffe in Buxtehude

Gegen kurz vor 22:50 h ist es am gestrigen Abend zu einem Überfall in einer Tiefgarage in Buxtehude am Nordviver gekommen. Ein bisher unbekannter Täter hatte sich dort von hinten dem 28-jährigen Opfer aus Buxtehude genähert und dann unmittelbar mit einem spitzen Gegenstand zugestochen. Gleichzeitig hatte er dann versucht, in die Hosentasche des Opfers zu greifen, es gelang ihm aber nicht, die darin befindlichen PKW-Schlüssel und eine Zigarettenpackung zu ergreifen. Ohne Beute floh der Unbekannte dann in Richtung Lange Straße. Das Opfer wurde durch den Stich verletzt und musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Der Räuber konnte als ca. 170 bis 175 cm groß mit schwarzen kurzen lockigen Haaren, dunklem Schnauzbart beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine beige Jacke und eine blaue Jeans. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb leider erfolglos. Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder die Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

3. Drei Verletzte bei Unfall in Stader Innenstadt

Am gestrigen Abend ist es gegen 19:20 h in der Stader Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Autoinsassen verletzt wurden. Zu der Zeit war ein 21-jähriger Fahrer eines Seat-Toledo aus Munster mit seinem Auto auf dem Salztorswall in Stade unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Wallstraße kommenden BMW eines 31-jährigen Fahrers aus Geestland, der in Richtung Salztorswall unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und beide Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Der Fahrer und die 21-jährige Beifahrerin des Toledo wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des BMW schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der 1. Zug der Feuerwehr der Hansestadt Stade wurde alarmiert und rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoff auf. Die Unfallstelle musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme gesperrt werden, der Verkehr wurde innerstädtisch umgeleitet. Es kam zu keinen größeren Behinderungen.

4. E-Rollerfahrer touchiert Pedelecfahrer - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Am gestrigen Vormitttag gegen 10:25 h ist es in Oldendorf in der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Elektrorollers war zu der Zeit auf dem Radweg aus Richtung Himmelpforten in Richtung Oldendorf unterwegs. Dabei touchierte er im Vorbeifahren einen 69-jährigen Oldendorfer, der mit seinem Pedelec in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Dieser kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Er musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Ostemed-Klinikum nach Bremervörde eingeliefert werden. Der Unfallverursacher, der möglicherweise ohne Versicherungsschutz unterwegs war, kümmerte sich aber nicht weiter um die Folgen und fuhr einfach davon. Gegen den nach Zeugenaussagen ca. 50-jährigen, dunkel gekleideten Mann wird jetzt unter anderem wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606410 bei der Polizeistation Oldendorf zu melden.

