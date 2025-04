POL-STD: Gut besuchte Blaulichtmeile beim Blütenfest in Drochtersen - Plizei und Hilfsorganisationen präsentieren ihre Arbeit

Polizeiinspektion Stade

Drochtersen. Im Rahmen des 20. Blütenfestes in Drochtersen gab es am Sonntag ein ganz besonderes Begleitprogramm: Bei bestem Wetter präsentierten sich Polizei, Landkreis, Feuerwehren und Hilfsorganisationen bei der Blaulichtmeile auf dem Supermarkt-Parkplatz. Tausende Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, waren dabei.

"Unsere Einsatzkräfte sind rund um die Uhr für uns da, engagieren sich an 365 Tagen im Jahr für unsere Sicherheit", sagte Landrat Kai Seefried als Schirmherr bei der Eröffnung der Blaulichtmeile. Die Veranstaltung sei ein starkes Zeichen für die enge Zusammenarbeit aller Blaulicht-Organisationen im Landkreis Stade. Alle dort Aktiven - egal, ob im Hauptamt oder im Ehrenamt - hätten Respekt und Wertschätzung verdient. Ihr Dienst für die Allgemeinheit sei von unschätzbarem Wert. "Wir müssen als Gesellschaft jeglicher Gewalt gegen Einsatzkräfte geschlossen entgegentreten", betonte Seefried.

Haupt- und ehrenamtliche Kräfte stellten in Drochtersen ihre Organisationen und besondere Einsatzfahrzeuge vor und informierten über ihre Arbeit. Ein Schwerpunkt war das Thema Verkehrssicherheit: Das Präventionsteam der Stader Polizeiinspektion gab unter anderem Tipps für einen sicheren Start in die Motorradsaison. Vor allem Kinder freuten sich über das ausgestellte Motorrad der Polizei - in blau-silberner Beklebung und mit Blaulicht.

Die Mitarbeiter des Amtes Straßenverkehr des Landkreises Stade führten die semistationäre Geschwindigkeitsmessstation (Blitzeranhänger) "Anette" vor, die seit gut drei Jahren im Dienst ist. Inzwischen sind kreisweit drei solcher Anlagen im Einsatz. Zudem konnten sich Kinder bei einem Bobbycar-Parcours aus einem Messfahrzeug heraus "blitzen" lassen.

Gleich nebenan am Stand der Verkehrswacht ging es um den richtigen Umgang mit E-Scootern, die bereits von Jugendlichen ab einem Alter von 14 Jahren bewegt werden dürfen und die aus dem Straßenbild kaum mehr wegzudenken sind. Für Workshops an Schulen hatte der Landkreis zwei E-Scooter gestiftet. Außerdem konnten die Besucherinnen und Besucher im Überschlagsimulator erleben, wie wichtig es ist, sich im Auto anzuschnallen.

Die Feuerwehr stellte unter anderem die erst kürzlich in den Dienst gestellte Drehleiter, den Einsatzleitwagen II (eine mobile Leitstelle) und ein vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestelltes Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz vor. Einen Einblick in moderne Rettungswagen gab es beim Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter-Unfallhilfe, die auch mit Such- und Rettungshunden am Start war.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft präsentierte mehrere Rettungsboote und ihr umfangreiches Equipment zur Wasserrettung. Immer wieder konnten die Besucherinnen und Besucher selbst Hand anlegen und die Geräte ausprobieren - zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk, wo an einer Station mit hydraulischem Rettungsgerät ein Tennisball zwischen zwei Pylonen balanciert wurde.

Den ganzen Nachmittag über war der Andrang auf der Blaulichtmeile groß. An diversen Ständen wurden Speisen und Getränke angeboten. Bei der Polizei gab es etwa "Copcorn" aus der Popcorn-Maschine, die Jugendfeuerwehr verkaufte Waffeln.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung, die von einem verkaufsoffenen Sonntag flankiert wurde, war der Festumzug durch das Ortszentrum von Drochtersen, der von Beamten der Drochterser Polizeistation abgesichert wurde und an dem sich auch zahlreiche Blaulicht-Organisationen beteiligt haben.

