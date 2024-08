Feuerwehr Essen

FW-E: Unruhige Nacht für die Essener Feuerwehr: Mehrere Brände fordern die Einsatzkräfte

Essen- Frohnhausen, Essen-Altendorf, 27.08.2024, 00:39 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen hatte in der vergangenen Nacht alle Hände voll zu tun - gleich vier Brände in verschiedenen Stadtteilen.

Nöggerathstraße - Frohnhausen (00:39 Uhr): Der Leitstelle der Feuerwehr Essen wurde ein brennender Papiercontainer in der Nöggerathstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug aus und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Container wurde von der Feuerwehr geöffnet und letzte Glutnester abgelöscht.

Berliner Straße - Frohnhausen (01:21 Uhr): Eine Stunde später wurde die Feuerwehr zu einem Sperrmüllbrand in die Berliner Straße gerufen. Mehrere Anrufer meldeten, dass sich das Feuer immer weiter ausbreitete und auf ein Wohngebäude überzugreifen drohte. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen. Durch das Feuer waren bereits Fensterscheiben einer angrenzenden Wohnung geborsten und in der Nähe geparkte Fahrzeuge durch die Hitzestrahlung des Feuers beschädigt worden. Durch den schnellen Einsatz mehrerer Strahlrohre konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert werden. Nach den Löschmaßnahmen wurde das Gebäude belüftet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Siemensstraße - Altendorf (01:47 Uhr): Kurz nach Mitternacht brannte Sperrmüll an der Fassade eines Eckhauses in der Siemensstraße. Das Feuer griff auf die Fassade über und breitete sich im Erdgeschoss aus. Sowohl das Erdgeschoss als auch das erste Obergeschoss waren verraucht und mussten belüftet werden. Durch die offene Eingangstür zog der Rauch in den Treppenraum, was die Situation zusätzlich erschwerte. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst der Stadt Essen betreut und die Wohnungen sorgfältig auf weitere Gefahren kontrolliert.

Römerstraße - Altendorf (02:39 Uhr): Kurze Zeit später wurde ein weiterer Brand in Altendorf gemeldet. Ein alter Bürostuhl hatte Feuer gefangen, welches jedoch aufgrund der geringen Brandlast noch vor Eintreffen der Feuerwehr erlosch.

Die Feuerwehr Essen stand in dieser Nacht vor der Herausforderung, die Paralleleinsätze zu koordinieren. Aufgrund der Vielzahl der Brände wurden Kräfte aus verschiedenen Stadtteilen zusammengezogen, um alle Einsätze zügig abzuarbeiten. Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Stadtmitte, Borbeck und Rüttenscheid sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen wurden bei den Bränden glücklicherweise nicht verletzt. Durch das schnelle und professionelle Handeln der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

