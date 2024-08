Feuerwehr Essen

FW-E: Sicherheit durch Schulung - Übung der Feuerwehr Essen auf dem Gelände der Messe Essen

Essen, 22.08.2024, 13:00 Uhr (ots)

Am Samstag, dem 24.08.2024, führt die Feuerwehr Essen ab 10 Uhr mehrere Übungen auf dem Gelände der Messe Essen durch, wodurch es zu erhöhter Präsenz der Feuerwehr im Umfeld der Messe kommt.

Die Messe Essen ist einer der größten Messestandorte in Deutschland, auf dem jährlich rund 55 Messen und Ausstellungen stattfinden. Rund 1,5 Millionen Besucher aus der ganzen Welt sind dadurch pro Jahr in Essen zu Gast. Um ein bestmögliches Sicherheitsniveau für die Veranstaltungen und ihre Gäste zu ermöglichen, kooperieren die Messe Essen und die Essener Feuerwehr regelmäßig und stehen in engem Austausch miteinander.

Aus Sicht der Feuerwehr ist die Messe mit ihren neun Messehallen, dem Congress Center Essen und der Grugahalle etwas Besonderes. Die Anzahl an baulichen und anlagentechnischen Sicherheitseinrichtungen ist vielfältig und mitunter komplex. Damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen sich auf dem Gelände gut orientieren, taktische Möglichkeiten abwägen und Sicherheitseinrichtungen gezielt nutzen können, finden wiederkehrend Übungen auf dem Messegelände statt.

Bei der Übung am Samstag wird die Messehalle 6 mit einem Brandrauchsimulator, der vom TÜV Rheinland zur Verfügung gestellt wird, künstlich verraucht. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ohne, dass davon eine Gefahr ausgeht, große Mengen Rauch produziert werden. Es entstehen keine für Personen bzw. Sachwerte schädlichen Verbrennungsprodukte, sodass für Anwohnende keine Einschränkungen entstehen.

Ziel dieser Übung ist es, dass die Einsatzkräfte den Aufbau des Geländes, die Bedienung der brandschutztechnischen Anlagen und die Entrauchung großer Messehallen üben. Insgesamt werden rund 60 Einsatzkräfte mit rund 10 Fahrzeugen von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr an den Übungen teilnehmen. Als zeitlicher Rahmen ist ein Beginn der Übung um 10 Uhr und als Ende der Übung 15 Uhr vorgesehen. In dieser Zeit kommt es zu erhöhten Fahrbewegungen von Einsatzfahrzeugen rund um das Messegelände.

Der designierte Leiter der Feuerwehr Essen, Leitender Branddirektor Jörg Wackerhahn, fasst zusammen: "Die Messe Essen ist mit ihren Veranstaltungen und den zahlreichen Gästen ein bedeutendes Aushängeschild für die Stadt Essen. Daher ist es wichtig, dass wir als Feuerwehr gut vorbereitet sind und die Einsatzkräfte die Gelegenheit bekommen, sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Dass das heute möglich ist, ist ein toller Beweis dafür, dass in Essen von allen Akteuren viel für die Sicherheit in der Stadt getan wird."

