Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen kurz vor 02:30 h hatten aufmerksame Zeugen der Polizei verdächtige Personen gemeldet, die wie bereits auch schon in der Nacht davor, versucht hatten, in ein Uhren- und Schmuckgeschäft in der Salzstraße in Stade einzubrechen. Der Polizei gelang es, insgesamt vier tatverdächtige Personen festzunehmen. (wir berichteten)

Im Laufe des Tages mussten bis zum Nachmittag alle vier jungen Leute nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen gegen sie dauern dennoch weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell