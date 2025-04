Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Bauwagen der Feuerwehr geht in Himmelpforten in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Vier mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

In der vergangenen Nacht gegen kurz vor 02:30 h hatten aufmerksame Zeugen der Polizei verdächtige Personen gemeldet, die wie bereits auch schon in der Nacht davor, versucht hatten, in ein Uhren- und Schmuckgeschäft in der Salzstraße in Stade einzubrechen.

Die Täter hatten dabei probiert, mit einem Hammer oder ähnlichen Gegenstand die Schaufensterscheibe einzuschlagen, waren aber erneut gescheitert.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, waren keine Personen mehr vor Ort.

Die Beamten legten sich in der Nähe auf die Lauer und beobachten den Tatort. Als die Täter dann gegen 03:45 h wieder zurückkamen und den vierten Einbruchsversuch starteten, griffen die Beamten zu.

Die Tatverdächtigen versuchten noch zu Fuß zu flüchten, konnten aber nach kurzer Verfolgung ergriffen bzw. in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die drei jungen Männer und eine junge Frau im Alter von 18 bis 24 Jahren aus Stade, Buchholz und Braunschweig wurden in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier müssen sie sich erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Ein Eindringen in das Geschäft ist den Tätern nicht gelungen, so dass gegen sie wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung ermittelt wird. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ob und in welchem Umfang sie direkt an der Tat beteiligt waren, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

2. Bauwagen der Feuerwehr geht in Himmelpforten in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht gegen kurz nach 02:30 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand an dem Osterfeuerplatz am Sportplatz in der Straße Brink in Himmelpforten gemeldet.

Als die Einsatzkräfte der alarmierten Ortswehr Himmelpforten am Einsatzort eintrafen, brannte ein dort für die Vorbereitung des bevorstehenden Osterfeuers durch die Feuerwehr aufgestellter Bauwagen bereits in voller Ausdehnung.

Den Feuerwehrleuten gelang es dann schnell das Feuer zu löschen, der Bauwagen wurde vollständig zerstört.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Nach dem vorläufigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein bisher unbekannter Brandstifter den Bauwagen angesteckt hat und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell