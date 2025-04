Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter überfällt Stader Imbiss, Unbekannter schert zum Überholen aus, Gegenverkehr muss ausweichen und landet im Graben, Unbekannte entsorgen Altreifen und Ölkanister in der Buxtehuder Feldmark

Stade (ots)

1. Unbekannter überfällt Stader Imbiss

Am gestrigen Abend gegen 20:20 h hat ein bisher unbekannter Täter einen Imbiss in Stader in der Harsefelder Straße betreten, den dort anwesenden 66-jährigen Inhaber mit einem Messer bedroht und ihn auf Deutsch mit südländischem Akzent aufgefordert, Geld herauszugeben. Der maskierte, dunkel bekleidete, ca. 170 cm große Mann griff sich nach dem Öffnen der Kassenschublade eine Geldkassette sowie eine Kellnergeldbörse mit mehreren hundert Euro und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad durch die Teichstraße in die Albert-Schweizer-Straße. Der 66-Jährige blieb bis auf einen leichten Schock unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte leider keinen Ermittlungserfolg.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

2. Unbekannter schert zum Überholen aus -Gegenverkehr muss ausweichen und landet im Graben - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagabend ist es in Stade in der Freiburger Straße zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 17:45 h war ein 32-jähriger Fahrer eines Audi aus Stade mit seinem Fahrzeug auf der Freiburger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs als in einer leichten Linkskurve nach Zeugenaussagen einer blauer BMW-Kombi zum Überholen ausscherte. Der PKW kam mit hoher Geschwindigkeit auf den Audifahrer zu und dieser musste, um einem Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Dabei geriet sein Fahrzeug in den Seitenraum über eine Grünfläche und anschließend in einen Graben. Der 32-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Staderin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der derzeit noch unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Unfall und die Folgen und fuhr einfach weiter. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der verunglückte Audi wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt den Unfallverursacher und den Fahrer des überholten Fahrzeuges als wichtigen Zeugen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Unbekannte entsorgen Altreifen und Ölkanister in der Buxtehuder Feldmark

Unbekannte haben vermutlich in der Zeit zwischen Sonntag, 06:00 h und Montag, 14:15 h in Buxtehude in der Moorender Straße am dortigen Straßenrand mindestens 20 Altreifen sowie zwei Kanister mit Ölresten in der Natur "entsorgt". Die Polizei sucht jetzt den oder die Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verstoß gegen das Abfallgesetz geben können.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariats Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

