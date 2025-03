Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Apensen und Stade: Einbrüche in eine Bäckerei

Stade (ots)

Am gestrigen Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in Apensen.

Zwischen 20:30 Uhr bis kurz nach Mitternacht haben bisher unbekannte Täter in der Raiffeisenstraße die Großbackstube einer Bäckerei aufgesucht. Dort schlugen die Täter ein Glaselement eines Tores ein und kletterten durch die entstandene Öffnung in die Backstube.

Im Inneren brachen die Einbrecher eine Bürotür auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht bisher nicht fest.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Apensen unter der Telefonnummer 04167-699240 entgegen.

Nur kurze Zeit später kam es auch in Stade zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Gegen 01 Uhr bemerkte eine Stader Streife bei einer Bäckerei in der Hansestraße eine aufgebrochene Eingangsschiebetür.

Nachdem weitere Streifenwagen hinzugezogen wurden, suchten die Polizisten die Bäckerei nach möglichen Einbrechern ab. Dabei konnten keine Täter mehr festgenommen werden. Auch in dieser Bäckerei hatten die Täter das Innere nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Dabei haben sie eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld gestohlen.

Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-102215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell