POL-STD: Grünendeich: Einbruch in Wohnhaus

Stade (ots) - Am Freitag gegen 18:40 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei eine Beschädigung der Schrankenanlage des Bahnübergangs am Bahnhof in Kutenholz. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar die automatische Schrankenanlage touchiert, sodass die Schranke aus ihrer Halterung gerissen worden und in einen Graben gefallen war. Der Unfall dürfte ...

