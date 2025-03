Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kutenholz: Bahnschranke durch Verkehrsunfall beschädigt - Unfallflucht

Stade (ots)

Am Freitag gegen 18:40 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei eine Beschädigung der Schrankenanlage des Bahnübergangs am Bahnhof in Kutenholz. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar die automatische Schrankenanlage touchiert, sodass die Schranke aus ihrer Halterung gerissen worden und in einen Graben gefallen war. Der Unfall dürfte sich zwischen 18:20 Uhr und 18:40 Uhr ereignet haben. Beamte aus Fredenbeck verständigten die Bundespolizei, die EVB und die DB. Eine umgehende Reparatur der Schrankenanlage wurde veranlasst. Die Polizei Fredenbeck sucht Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten unter 04149 / 933510.

