POL-STD: Drochtersen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Buxtehude (ots) - Beamte der Polizei Buxtehude führten am Donnerstag an mehreren Messstellen Geschwindigkeitskontrollen durch. In Steinkirchen kontrollierten die Beamten im Bereich der Grundschule den Verkehr auf dem Obstmarschenweg. Bei erlaubten 30 km/h wurden in etwas mehr als einer Stunde zehn mit Bußgeldern bewährte Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Den ...

mehr