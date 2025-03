Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork

Steinkirchen

Harsefeld: Polizei führte Geschwindigkeitskontrollen durch

Buxtehude (ots)

Beamte der Polizei Buxtehude führten am Donnerstag an mehreren Messstellen Geschwindigkeitskontrollen durch.

In Steinkirchen kontrollierten die Beamten im Bereich der Grundschule den Verkehr auf dem Obstmarschenweg. Bei erlaubten 30 km/h wurden in etwas mehr als einer Stunde zehn mit Bußgeldern bewährte Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Den negativen Tagesrekord stellte an dieser Kontrollörtlichkeit ein 27-jähriger Mann aus Grünendeich auf, ihm wird nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeit von 53 km/h vorgeworfen. Im Messzeitraum wurden die Geschwindigkeit von ca. 270 Kraftfahrzeugen kontrolliert.

In Harsefeld kontrollierten die Beamten auf der Ortsumgehung (K26) im Bereich der Einmündung Auf dem Klingenberg. Bei erlaubten 70 km/h wurde die Geschwindigkeit von ca. 500 Kraftfahrzeugen überprüft. Es wurden sieben mit Bußgeldern bewährte Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Den negativen Tagesrekord stellte an dieser Kontrollörtlichkeit ein 35-jähriger Mann aus Drochtersen in einem VW auf, er war nach Abzug der notwendigen Toleranzen mit 99 km/h unterwegs.

Am Elbdeich in Jork, genauer auf der Straße Wisch im Bereich des Fährhauses Kirschenland, wurde in nur 30 Minuten die Geschwindigkeit von ca. 260 Kraftfahrzeugen kontrolliert. Bei erlaubten 50 km/h wurden drei mit Bußgeldern bewährte Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Den negativen Tagesrekord stellte an dieser Kontrollörtlichkeit eine 61-jährige Frau aus Jork in ihrem Pkw Kia auf, ihr wird nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeit von 72 km/h vorgeworfen.

Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin eine der häufigsten Ursachen für folgenschwere Verkehrsunfälle. Die Polizei weist darauf hin, dass auch weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen stattfinden werden.

