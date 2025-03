Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Neu Wulmstorf

A26 bei Jork: Polizei stoppt flüchtiges Fahrzeug durch Schüsse auf die Reifen

Stade (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Sonntag gegen 02:10 Uhr ein verdächtiges Wohnmobil in Neu Wulmstorf. Die Frau berichtete eine auffällige Fahrweise und Zusammenstöße mit einem geparkten Ford sowie einem Mülleimer. Eine alarmierte Funkstreife konnte das gesuchte Fahrzeug am Fahrbahnrand der Straße An der Bahn in Neu Wulmstorf antreffen. Als die Polizeibeamten den Fahrzeugführer kontrollieren wollten, fuhr dieser davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer des Wohnmobils lenkte sein Fahrzeug auf die "B73 neu" in Richtung der A26. Auf der Bundesstraße fuhr das Wohnmobil wiederholt über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn. Die verfolgenden Beamten warnten entgegenkommende Verkehrsteilnehmer durch Blaulicht und Lichthupe. Obwohl mehrere Fahrzeuge entgegenkamen, kam es glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr.

An der Anschlussstelle zur A26 fuhr das Wohnmobil zunächst in die Baustelle in Richtung Hamburg, wendete dort und fuhr stattdessen in Richtung Stade auf die Autobahn. Hierbei überquerte der Flüchtige eine Ampelkreuzung bei Rotlicht, andere Verkehrsteilnehmer konnten ihre Fahrzeuge jedoch rechtzeitig stoppen.

Wer als Verkehrsteilnehmer, wie beschrieben, durch das Wohnmobil gefährdet wurde, meldet sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter der Rufnummer 04181/2850.

Auf der A26 in Richtung Stade nutzte das Wohnmobil zeitweise beide Fahrspuren und bremste wiederholt ab. Im Bereich der Anschlussstelle Jork stoppte der Verdächtige sein Wohnmobil, setzte zurück und rammte einen dahinter befindlichen Streifenwagen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt, er blieb jedoch dienstfähig. Ein weiterer Beamter stieg aus und setzte seine Dienstwaffe gegen die Reifen des Wohnmobils ein, um die Weiterfahrt zu verhindern. Trotz defekter Reifen setzte der Wohnmobilfahrer seine Fahrt fort.

Als sich ein Streifenwagen der Polizei Buxtehude auf der linken Fahrbahn neben dem Wohnmobil befand, lenkte dieses ruckartig nach links und rammte den Streifenwagen seitlich. Die beiden Beamten erlitten ebenfalls leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Der Streifenwagen musste später abgeschleppt werden.

Aufgrund der defekten Reifen kam es zu einer Rauchentwicklung am Wohnmobil und es blieb schlussendlich einige hundert Mete hinter der Anschlussstelle Jork stehen. Der Fahrzeugführer, ein 72-jähriger Mann aus Papenburg, wurde aus seiner Fahrerkabine geholt und festgenommen. Der Mann war leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, um ggf. eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festzustellen. Das Ergebnis der Blutprobe steht aus und ist erst in einigen Tagen zu erwarten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Aus Neutralitätsgründen wurde die Unfallstelle auf der A26 durch eine Streife der Polizeiinspektion Rotenburg aufgenommen. Die A26 blieb für diese Maßnahme sowie für Reinigungsarbeiten in Richtung Stade für mehrere Stunden voll gesperrt, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

Um eine Gefahr durch das weiterhin qualmende Wohnmobil auszuschließen, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.

Die Hintergründe der Fahrt sind Gegenstand der Ermittlungen, der 72-Jährige befindet sich weiter im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell