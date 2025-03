Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Einbruch in Bowlingcenter, Zeugen gesucht

Kehl, Auenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollen Unbekannte in der Max-Planck-Straße in ein dortiges Bowling-Center eingedrungen sein. Mutmaßlich verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen zu Folge erbeuteten die Einbrecher Bargeld und mehrere Mobiltelefone und entfernten sich anschießend unerkannt vom Tatort. Zeugen, welche verdächtige Aktivitäten zur genannten Zeit wahrgenommen haben, oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 melden. /lk

