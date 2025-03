Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand gegen Polizeibeamte

Baden-Baden (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, versuchte ein 32-Jähriger in der Rheinstraße den Frachtraum eines LKW zu öffnen. Als die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung eintraf, versuchte sich der Tatverdächtige durch Flucht und schließlich durch Widerstand der Festnahme zu entziehen. Bei der Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell