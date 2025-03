POL-LIP: Schwerer Verkehrsunfall in Lemgo

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (28.02.2025) gegen 17.15 Uhr wurde der Polizei eine Gewässerverunreinigung in der Straße "Am Hopfenberg" gemeldet. Größere Mengen Öl flossen im Bereich eines Wendekreises von der Straße in die Bega. Die Verunreinigung erstreckte sich über mehrere Kilometer des Flussverlaufes. Die Feuerwehr streute den Bereich auf der Straße ab ...

