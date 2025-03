Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 3300 Fahrzeuge gemessen - fast jeder Dritte zu schnell unterwegs.

Lippe (ots)

Am Freitag (28.02.2025) führte der Verkehrsdienst der Polizei Lippe Geschwindigkeitsmessungen in der 70er Zone an der B 239 durch. Dabei wurden 3300 Fahrzeuge kontrolliert - mit einem erschreckenden Ergebnis: Nahezu jede dritte Person am Steuer war zu schnell unterwegs. Es mussten insgesamt 965 Verstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war ein BMW 850i aus Bulgarien, der die polizeiliche Messstelle mit 181 statt der erlaubten 70 km/h passierte. Neben ihm fuhren noch 14 weitere Verkehrsteilnehmende so schnell, dass nun ein Fahrverbot die Folge für sie sein wird.

Zu hohe Geschwindigkeiten sind nach wie vor häufig die Ursache für schwerste Verkehrsunfälle auf lippischen Straßen. Um diese zu verhindern, kontrolliert die Polizei auch weiterhin an unangekündigten Messstellen. Halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und nehmen Sie bitte Ihren Fuß vom Gas: Nur so können wir gemeinsam dazu beitragen unsere Straßen in Lippe sicherer zu machen und dafür zu sorgen, dass alle unbeschadet ihr Ziel erreichen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell