POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Fenster an Kirchturm zerstört.

Lippe (ots) - In der Pyrmonter Straße drangen Einbrecher am Freitagmorgen (28.02.2025) gegen 4.30 Uhr in Büroräume eines Fachmarktes ein. Sie brachen ein Zauntor aufund verschafften sich anschießend über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Landstraße/Toom-Markt. ...

