Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Nicht von Probefahrt zurückgekehrt - Roller gestohlen.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße verabredete sich ein Rollerbesitzer am Sonntagabend (02.03.2025) mit einem Kaufinteressenten seines Fahrzeuges. Der Unbekannte gab vor mit dem Motorroller eine Probefahrt machen zu wollen und startete gegen 18.15 Uhr in Richtung Hermannstraße und Elisabethstraße. Er kehrte nicht zurück, sondern machte sich mit der "Kwan Yang" (Modell: Kymco Dink / S3) mit lippischen Kennzeichen im Wert von rund 500 Euro aus dem Staub. Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 20 - 25 Jahre alt, circa 1,60 - 1,65 m groß, braune kurze Haare mit Seitenscheitel, gepflegtes Aussehen, bekleidet mit einer hellblauen Cargo-Hose und einer schwarzen Winterjacke mit weißer Aufschrift ("Karl Kani"). Wer Angaben zum Verbleib des Rollers machen kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell