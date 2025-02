POL-F: 250202- 0101 Frankfurt- Rödelheim: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (1. Februar 2025) kam es gegen 21:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach in Fahrtrichtung Köln. Eine Person wurde leicht verletzt. Eine 34- Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug den mittleren der 3 Fahrstreifen in Richtung Köln. Da sie einen angekündigten Spurwechsel nach ...

