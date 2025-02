Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250201- 0099 Frankfurt- Alt-Sachsenhausen: Kontrollen im Partyviertel

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (31. Januar 2025) auf Samstag (1. Februar 2025) erfolgten wieder zahlreiche Kontrollen, um ein sicheres Feiern im Kneipenviertel zu gewährleisten. Hierbei konnten unter anderem zwei Verstöße in der dort seit Januar 2025 bestehenden Waffenverbotszone (WVZ) geahndet werden.

Wie jedes Wochenende sorgen zusätzliche Einsatzkräfte im Kneipenviertel "Alt-Sachsenhausen" für Sicherheit und sind für die Feiernden mit Rat und Tat als Ansprechpartner vor Ort. Neben 27 Personenkontrollen, sprachen die Beamten in der Nacht 8 Platzverweise aus, fertigten jeweils 2 Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen und führten 3 Sicherstellungen durch.

Gegen 22:50 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge den Polizisten mit, dass in der "Kleinen Rittergasse" im Bereich der Außengastro eines Imbisses eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantiere. Bei der umgehend erfolgten Kontrolle der 30- jährigen Frau, fanden die Beamten eine Spielzeugwaffe in der Jackentasche, welche einer "echten Schusswaffe" sehr ähnelt, und ein Taschenmesser auf. Beide Gegenstände stellten die Polizisten sicher und sprachen der Frau einen Platzverweis aus.

Ein weiterer Verstoß gegen die Waffenverbotszone ereignete sich am Samstagmorgen (1. Februar 2025) gegen 05:00 Uhr, als die Beamten im Begriff waren, eine Personengruppe im Bereich "Paradiesplatz" zu kontrollieren.

Bei Erblicken der Polizisten griff ein 18-Jähriger in seine Hosentasche und warf einen Gegenstand auf ein naheliegendes Vordach. Nachdem er den Beamten auf Nachfrage, was er denn so schnell entsorgen musste angab, dass es ein Messer gewesen sei, fand die Streife ein Einhandmesser und stellte dieses sicher.

Der 18- Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ebenso mit einem Platzverweis belegt und vor Ort entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell