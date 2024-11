LPI-SHL: Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Barchfeld (ots) - Von Sonntagabend bis zu den frühen Morgenstunden des Montags verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Firmen im Gewerbegebiet "Am Eisberg" in Barchfeld. Sie durchsuchten und durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Werkzeuge. Die Überprüfung, was genau entwendet wurde, dauert aktuell noch an. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben ...

mehr