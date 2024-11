Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen parkenden Pkw gefahren - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Der Fahrer eines grauen VW's parkte am 29.10.2024 zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr seinen Pkw im Synagogenweg in Meiningen. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Parkvorgang gegen das Heck seines Autos. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0281264/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

