Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250202- 0100 Frankfurt/ Offenbach- Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (1. Februar 2025) kam es gegen 21:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach in Fahrtrichtung Köln. Eine Person wurde leicht verletzt.

Eine 34- Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug den mittleren der 3 Fahrstreifen in Richtung Köln. Da sie einen angekündigten Spurwechsel nach rechts wegen des dort befindlichen Verkehrs nicht habe vollziehen können, sei sie zurück, bzw. auf der ursprünglichen mittigen Fahrbahn verblieben.

Der von hinten herannahende 28- jährige Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr beinahe ungebremst auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. In Folge des Aufpralls überschlug sich der 28- Jährige in seinem Fahrzeug mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach im rechten Grünstreifen liegen. Die 28-jährige Fahrerin verlor ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wurde nach rechts in das Fahrzeug eines dort fahrenden 34- jährigen Mannes geschoben und kam ebenfalls auf dem rechten Grünstreifen zum Stehen. Der 34- jährige Fahrer konnte hinter ihr halten.

Der 28- Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Mindestens ein weiteres Fahrzeug wurde durch den Unfall beschädigt.

Im Rahmen der Rettungs- und Reinigungsarbeiten musste die BAB 3 im Bereich der Unfallstelle von 22:05 Uhr bis 22:35 Uhr voll gesperrt werden.

Zunächst konnten der linke und mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden, bevor die gesamte Fahrbahn ab 00:27 Uhr wieder befahrbar war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell