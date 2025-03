Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Unter Alkoholeinfluss gefahren.

Lippe (ots)

Am Sonntagfrüh (02.03.2025) gegen 2.50 Uhr fiel Einsatzkräften während einer Streifenfahrt im Kreisverkehr Paderborner Straße/Schützenstraße in Schlangen ein Ford Fiesta auf, der augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Als der Autofahrer kontrolliert werden sollte, gab er zunächst Gas, statt anzuhalten. Sein Wagen konnte kurz darauf parkend in der Straße Pfarrkamp angetroffen werden. Drei Mitinsassen aus dem Ford flüchteten. Der 29-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest schlug an. Die Beamten nahmen den Mann aus Altenbeken mit zur Polizeiwache, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Ihm wurde untersagt, erlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

