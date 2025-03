Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dollern

A26: Schwerer Motorradunfall

Stade (ots)

Am Samstag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Delmenhorster mit seinem Motorrad Honda den rechten von zwei Fahrstreifen auf der A26 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Stade-Ost und Dollern scherte der Motorradfahrer zum Überholen nach links aus, ohne einen dort fahrenden VW Golf zu bemerken. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad, der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde ins EKS gebracht, Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Das Krad musste nach dem Unfall abgeschleppt werden, am VW entstanden Schäden auf der Beifahrerseite. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf mind. 20.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell