POL-Pforzheim: (CW) Calw - Brennender Unterstand ruft Polizei auf den Plan - Augenzeugin gesucht

(CW) Calw - Brennender Unterstand ruft Polizei auf den Plan - Augenzeugin gesucht

Das Polizeirevier Calw sucht eine Frau, welche als Zeugin für eine Brandstiftung auf dem Gelände einer Sportstätte in Wimberg in Betracht kommt.

Nach derzeitigem Sachstand informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei, dass es gegen 11:00 Uhr, in einem in der Oberriedter Straße gelegenen Stadion, zum Brand einer Materiallaube gekommen war. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Der Sachschaden an einem Verstärker sowie an einer Scheibe beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Im Zusammenhang mit dem Feuer waren zwei Jungen beobachtet worden, die im weiteren Verlauf davongerannt sind. Weiterhin habe eine Frau mit diesen beiden kommuniziert und sich im Anschluss ebenfalls von der Brandstelle entfernt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, insbesondere die Augenzeugin, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

