Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Blütenfest in Drochtersen - Polizei mit Infostand dabei

Stade (ots)

Am kommenden Wochenende findet in Drochtersen das diesjährige Blütenfest statt. Dazu wird die Polizei am Sonntag, den 06.04. von 11:00 h bis 17:00 h auf der dortigen Blaulichtmeile auf dem REWE-Parkplatz mit einem Info-Stand vertreten sein. Groß und Klein können sich hier hautnah über die Arbeit der Polizei im Bereich Verkehrssicherheit und Einstieg in den Beruf informieren. Neben einer "Copcorn"-Maschine für das leibliche Wohl gibt es auch die Möglichkeit ein Erinnerungsfoto auf einem Polizeimotorrad zu machen. Unsere beiden Stader Kontaktbeamten werden in der Zeit auf dem Blütenfest auf ihren Pedelecs Streife fahren.

Kommt vorbei und mit uns ins Gespräch - Wir freuen uns drauf!

