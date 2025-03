Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Brand in einem Mehrparteienhaus mit einer verletzten Person

Hamburg (ots)

Eidelstedt, Kieler Straße, 30.03.2025, 13:06 Uhr. Feuer mit zwei Löschzügen und Menschenleben in Gefahr.

Am Sonntagmittag wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über Flammen und Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss informiert. Zu dem Zeitpunkt konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch eine Person in der Wohnung befindet.

Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr bestätigten einen Wohnungsbrand in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung wurde mit zwei Strahlrohren eingeleitet. Gleichzeitig wurde der betroffene Bereich von den Einsatzkräften unter Atemschutz auf noch vermissten Personen abgesucht.

Ein Übergreifen auf die benachbarten Wohnungen konnte erfolgreich verhindert werden. Es wurde keine Person in der Wohnung angetroffen. In einer frühen Phase des Einsatzes wurde eine leicht verletzte Person rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus befördert. Eine weitere Person wurde durch die Polizei Hamburg vorläufig in Gewahrsam genommen.

Anschließend fanden Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen des Brandobjektes statt. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Insgesamt waren etwa 45 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst Hamburg rund zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell