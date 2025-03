POL-LIP: Bad Salzuflen. Bandendiebstahl - Täter festgenommen.

Lippe (ots) - Am Sonntagmittag (16.03.2025) kam es um 13:10 Uhr zu einem versuchten Brandstiftungsdelikt in einem Waldstück an der Trifte in Bentorf. Ein unbekannter männlicher Täter entzündete mehrere Zeitungen und Prospekte. Ein Zeuge bemerkte den Brand und sah, wie der Täter, beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit einem knöchellangen schwarzen Mantel und dunklen Bundeswehrstiefeln, fluchtartig die ...

