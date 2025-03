Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bentorf. Papier in Brand gesteckt.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (16.03.2025) kam es um 13:10 Uhr zu einem versuchten Brandstiftungsdelikt in einem Waldstück an der Trifte in Bentorf. Ein unbekannter männlicher Täter entzündete mehrere Zeitungen und Prospekte. Ein Zeuge bemerkte den Brand und sah, wie der Täter, beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit einem knöchellangen schwarzen Mantel und dunklen Bundeswehrstiefeln, fluchtartig die Örtlichkeit verließ. Der Zeuge konnte das Feuer rechtzeitig löschen, sodass kein größerer Schaden entstand. Die Polizei Lippe bittet um Hinweise: Wer Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

