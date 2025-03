Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Betrunken und ohne Führerschein.

Lippe (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Samstagvormittag (15.03.2025) gegen 10:38 Uhr ein offensichtlich betrunkener Mann auf, der auf einem Supermarktparkplatz an der Hornschen Straße in einen PKW stieg und in Richtung Detmolder Innenstadt fuhr. Der 32-Jährige Detmolder wurde im Bereich der Neustadt angetroffen und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

