POL-LIP: Detmold. Ohne Führerschein und Zulassung vor der Polizei geflüchtet.

Am Freitagabend (14.03.2025) gegen 20:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Georgstraße in Detmold ein Fahrzeug auf, bei dem das vordere Kennzeichen fehlte. Als sich die Polizeibeamten entschlossen das Fahrzeug zu kontrollieren und wendeten, beschleunigte der Fahrzeugführer stark und flüchtete vor den Beamten. Bei der anschließenden Flucht verlor der 18-jährige Fahrzeugführer in einer Baustelle an der Heidenoldendorfer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-jährige versuchte dann seine Flucht zu Fuß fortzusetzten, konnte aber von den Polizeibeamten daran gehindert werden. Der 18-Jährige Bad Meinberger war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der PKW war weder zugelassen noch versichert. Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht des 18-Jährigen gefährdet wurden und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

