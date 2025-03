Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Zwei Fahrzeuge nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit.

Am Donnerstagmorgen (13.03.2025) gegen 8 Uhr kam es auf der Straße "Am Zubringer" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Lemgoerin leicht verletzt wurde. Der 23-jährige Fahrer eines VW Fox fuhr auf das wartende Fahrzeug der Frau auf, was zu einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro an beiden Fahrzeugen führte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

