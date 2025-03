Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zeugen nach Nötigung gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (13.03.2025) gegen 20 Uhr hielten zwei unbekannte Männer eine 30-jährige Frau vor ihrer Haustür in der Schloßstraße in Schötmar fest und hinderten sie daran, ihr Haus zu betreten. Die Männer sprachen in einer ihr unbekannten Sprache und waren stark angetrunken. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: - Männlich, 40 bis 45 Jahre alt - Vollbärtig, dunkelhaarig - Eine Person mit kurzen, die andere mit längeren Haaren Die Polizei Lippe ermittelt nun wegen Nötigung. Hinweise können an das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090 gegeben werden.

