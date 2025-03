Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben sich durch ein Fenster in einer Wohnung in der Bodelschwinghstraße Zutritt verschafft und eine Bluetooth-Box und einen Smart-Fernseher entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 900 Euro. Die Polizei Lippe bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die rund um die Tatzeit am 07.03.2025 zwischen 20:30 und 22:15 Uhr in der Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

