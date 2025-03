Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung Verkehrsunfallstatistik 2024 - Einladung für Medien.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zur Pressekonferenz am Montag, 17.03.2025 in das Polizeidienstgebäude in der Bielefelder Straße 90 (Raum 311) ein. Alexander Fenske, Abteilungsleiter Polizei, stellt gemeinsam mit Thomas Bartelt, Leiter Verkehrsdienst, um 11 Uhr den Jahresbericht 2024 zur Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Lippe vor.

Im Anschluss an die Pressekonferenz haben Medienvertreter die Möglichkeit einmal selbst auf einem Pedelec-Simulator Platz zu nehmen. Beim Training mit dem Simulator werden Radfahrer auf einem Bildschirm mit alltäglichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr konfrontiert und können so ihre Reaktion testen - zum Beispiel: Wie reagiert das Pedelec, wenn ich bei hoher Geschwindigkeit abrupt abbremsen muss? Würde das Rad rechtzeitig zum Stehen kommen?

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Journalisten um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de), falls eine Teilnahme geplant ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell