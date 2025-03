POL-LIP: Bielefeld/Bad Salzuflen-Wüsten. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt durch Unterlassen.

Lippe (ots) - Am Samstag (08.03.2025) in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr stahlen bislang Unbekannte in der Straße Rosensiek eine Baggerschaufel, die vor einer Firma lag. Die Diebe machten sich mit ihrer Beute im Wert von geschätzten 400 Euro aus dem Staub. Es ist davon auszugehen, dass sie dafür ein Fahrzeug nutzten. Zeugen, die am Samstag ein verdächtiges Fahrzeug oder auch auffällige Personen bemerkt haben, melden ...

