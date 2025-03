Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. 80-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Fahrer flüchtet.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (07.03.2025) gegen 19:35 Uhr wurde eine 80-jährige Bad Salzuflerin beim Überqueren der Salzufler Straße in Wüsten von einem unbekannten Kleinwagen erfasst und schwer verletzt. Vermutlich ereignete sich der Zusammenstoß in Höhe des Oberen Steinbecker Wegs an der dortigen Querungshilfe. Der Fahrer entfernte sich anschließend in Richtung Wüsten unerlaubt vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell