POL-LIP: Bad Salzuflen. Unbekannter Täter stiehlt Mobiltelefon aus Lkw.

Am Freitag (07.03.2025) gegen 22:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem Lastkraftwagen in der Hoffmannstraße ein Mobiltelefon samt dazugehörigen Kopfhörern, während der Fahrer im rückwärtigen Bereich der Marktkauf-Filiale Ware lud. Währenddessen fiel ihm eine männliche Person am nahegelegenen Skatepark auf, die sich nach Leergut umsah. Nach einer Rückkehr in den Lkw stellte der Fahrer fest, dass sein Mobiltelefon und die Kopfhörer fehlten. Der Täter könnte die am Skatepark beobachtete Person gewesen sein. Der Bestohlene beschrieb den Tatverdächtigen als männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,70-1,74 m groß, schlank und dunkel bekleidet. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Nähe der Hoffmannstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090 zu melden.

