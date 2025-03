POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Tageswohnungseinbruch in Privatwohnung.

Lippe (ots) - Am Freitag (07.03.2025, 15:00 Uhr) wurde ein versuchter Wohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus im Bentweg in Hiddesen gemeldet. Unbekannte Täter versuchten über die Terrassentür in das Haus einzudringen - ihr Vorhaben scheiterte. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter ...

