POL-LIP: Augustdorf. Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (07.03.2025, 13:50 Uhr) kam es auf der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Die 51-jährige Fahrerin eines Fiat Punto aus Augustdorf fuhr in Richtung Schloss Holte-Stukenbrock und bremste verkehrsbedingt. Die 35-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia aus Lage erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Fiat. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt; die Fiat-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt, zudem wurde die Hecke eines Hauses beschädigt. Die Waldstraße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

