POL-LIP: Lage. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte während Verkehrskontrolle.

Am Samstagabend (08.03.2025, 20:50 Uhr) sollte auf der Detmolder Straße ein 16-jähriger Lagenser im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Tatverdächtige entzog sich mit seiner Yamaha der Kontrolle, ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und fuhr über den Gehweg. Nach etwa einem Kilometer hielt er vorerst an. Als ein Beamter ihn am Oberarm ergriff, beschleunigte der Tatverdächtige erneut und verletzte dadurch den Polizisten leicht. Anschließend stürzte er, flüchtete zu Fuß, konnte jedoch eingeholt und in Gewahrsam genommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte man fest, dass er ein falsches Kennzeichen an seinem Kleinkraftrad angebracht hatte. Am Kleinkraftrad entstanden Schäden in Höhe von ca. 200 Euro. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Kennzeichenmissbrauch ermittelt. Sein Führerschein sowie das Kleinkraftrad wurden sichergestellt.

