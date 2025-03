Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Trunkenheitsfahrt gemeldet.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (07.03.2025, 15:25 Uhr) kam es in der Oberen Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer aus Schlangenbeschädigte mit seinem Opel ein mobiles Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin informierte die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie der Mann in Schlangenlinien fuhr und dabei die zulässige Geschwindigkeit erheblich überschritt. Nach dem Zusammenstoß mit dem Verkehrszeichen hielt er zunächst an, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Kohlstädter Straße fort. Die Beamten fanden den Fahrer später in seiner Wohnung - zunächst weigerte er sich, die Tür zu öffnen. Nach richterlicher Anordnung wurde die Tür geöffnet; auf dem Weg zur Blutentnahme leistete der Mann Widerstand. Der Trunkenheitsfahrer befand sich zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

