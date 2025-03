Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Einbruch ins Vereinsheim und grober Unfug mit Feuer auf Spielplatz - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (07./08.03.2025) kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim "Unser Diestelbruch" in der Leistruper-Wald-Straße. Unbekannte Täter brachen gewaltsam die Türen von zwei Gartenlauben auf und beschmierten diese sowie Pflastersteine mit Graffiti. Die Vorstandsmitglieder entdeckten den Schaden am Morgen und informierten die Polizei. Aus den Gartenlauben wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zusätzlich berichteten Anwohner von Jugendlichen, die auf einem nahegelegenen Spielplatz zündelten. Vor Ort wurden mehrere kleinere Feuer auf dem Rasen des Spielplatzes festgestellt, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Ein Zeuge gab an, dass er durch einen lauten Knall geweckt wurde und beim Blick aus dem Fenster mehrere Brände auf dem Spielplatz bemerkte. Er sah drei männliche Personen, die nach der Detonation in unbekannte Richtung flüchteten. Diese Personen hatten sich zuvor längere Zeit auf dem Spielplatz aufgehalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu beiden Vorfällen unter der Telefonnummer 05231 6090.

