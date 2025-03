POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Wohnhaus von Einbrechern verwüstet.

Lippe (ots) - Am Freitagabend (07.03.2025) gegen 19:35 Uhr wurde eine 80-jährige Bad Salzuflerin beim Überqueren der Salzufler Straße in Wüsten von einem unbekannten Kleinwagen erfasst und schwer verletzt. Vermutlich ereignete sich der Zusammenstoß in Höhe des Oberen Steinbecker Wegs an der dortigen Querungshilfe. Der Fahrer entfernte sich anschließend in ...

