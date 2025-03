Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo/Bad Salzuflen. Welle von Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen.

Lippe (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im gesamten Kreisgebiet zu einer Häufung von telefonischen Betrugsversuchen, die sich gezielt gegen ältere Menschen richteten. Die Polizei Lippe warnt eindringlich vor diesen Maschen. Die Täter gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. In anderen Fällen wurden die Angerufenen mit falschen Gewinnversprechen gelockt oder es wurde der sogenannte Enkeltrick angewendet. Besonders betroffen waren die Städte Lemgo und Bad Salzuflen. Die Opfer waren überwiegend über 80 Jahre alt. Glücklicherweise erkannten die meisten Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch sofort. In keinem der bislang bekannten Fälle kam es zu einem finanziellen Schaden.

Die Polizei Lippe rät:

Seien Sie misstrauisch bei Anrufen von angeblichen Amtspersonen, die nach Wertsachen fragen. Die echte Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie mit Angehörigen über diese Betrugsmaschen. Für weitere Informationen und Präventionshinweise besuchen Sie bitte unsere Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell