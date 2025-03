Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruchsdiebstahl in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen (08.-10.03.2025; 19.30 Uhr - 07.30 Uhr) kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer an der Baustelle am Schürenbreder Weg / Weinkamp. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten etwa 100 Liter Diesel sowie diverses Werkzeug im Gesamtwert von rund 150 Euro. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

